«Полный мрак»: Захарова оценила санкции против России и ответила на главные вопросы

Евросоюз не достигает своих целей с помощью антироссийских санкций, а ограничительные меры подрывают экономические интересы самого Брюсселя. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами. Она уточнила, что Москва оставляет за собой право реагировать на любые санкции так, как сочтет нужным.

Захарова также отметила, что решение минфина США о новых ограничениях против компаний «Роснефть» и «Лукойл» не создает серьезных проблем для российской экономики. По ее словам, эти меры были приняты под предлогом «недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине». Помимо этого на брифинге обсудили российско-американские отношения, конфискацию активов и ядерные учения НАТО. Более подробно о других тезисах Захаровой — в материале URA.RU.

Европейские санкции вредят самому Евросоюзу

Санкции Евросоюза против России не приносит желаемых результатов и подрывает экономические интересы самого Брюсселя. Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право реагировать на любые ограничительные меры так, как посчитает нужным.

По данным МИД РФ, большинство антироссийских санкций Евросоюза не привели к существенным изменениям в экономике России, зато стали причиной роста цен и проблем с поставками энергоресурсов в самих странах ЕС. В ведомстве также отмечают, что дальнейшее расширение санкционного давления на Россию ограничено объективными возможностями европейских государств, которые все чаще сталкиваются с внутренними трудностями и разногласиями по поводу эффективности антироссийской кампании.

Санкции против российских компаний неэффективные

Захарова считает, что решение минфина США ввести новые санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» не создает серьезных проблем для российской экономики. По ее словам, ограничения введены под предлогом «недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине». Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва расценивает этот шаг как исключительно контрпродуктивный и не способствующий поиску решений по конфликту.

Захарова также добавила, что подобные меры не повлияют на стабильность российской экономики, так как Россия уже привыкла к западным рестрикциям. Для России «особых проблем в связи с упомянутым решением минфина не возникнет», поскольку страна выработала устойчивый иммунитет к западным санкциям и продолжит развивать свой экономический и энергетический потенциал.

Москва готова продолжать разговор по урегулированию конфликта

Москва готова к продолжению контактов с Госдепом США с целью уточнения параметров российско-американского диалога, уточнила Захарова. МИД России рассматривает развитие переговоров как продолжение достигнутых ранее договоренностей между лидерами двух стран.

Захарова подчеркнула, что контакты с американской стороной открыты и соответствуют итогам телефонного разговора президентов России и США. Отмечается, что российская сторона рассматривает продолжение переговоров не только как способ укрепить двусторонние отношения, но и как возможность совместно проработать вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

В России не видят препятствий для продолжения диалога

Россия не видит серьезных препятствий для продолжения диалога с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. По словам Захаровой, Москва готова к дальнейшим контактам, если Вашингтон проявит такую же заинтересованность.

«Министерство иностранных дел со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Москва ожидает конструктивного подхода от американской стороны.

Россия ответит на действия ЕС по конфискации активов

Любые меры Евросоюза по конфискации российских активов будут признаны юридически ничтожными и вызовут жесткий ответ Москвы. В заявлении Захаровой подчеркивается, что любые попытки западных стран изъять российские средства нарушают нормы международного и контрактного права.

Во время выступления Захарова отметила, что Москва внимательно отслеживает обсуждения в ЕС относительно возможной передачи или использования российских активов, замороженных на Западе. По ее словам, любые подобные решения будут рассматриваться как нарушение фундаментальных принципов международного права, что вынудит Россию принять ответные меры.

Учения НАТО в ядерной сфере усиливают стратегическую напряженность

﻿По мнению Захаровой, учения стран НАТО в ядерной сфере дестабилизируют ситуацию и усиливают стратегическую напряженность на европейском континенте. По ее словам, внимание Москвы к подобным мероприятиям альянса остается повышенным.

Дипломат подчеркнула, что совместные ядерные миссии, проводимые странами НАТО, направлены на отработку коллективных действий с применением американского ядерного оружия, размещенного в Европе. Москва не намерена игнорировать подобного рода учения. Российская сторона учитывает их проведение при анализе угроз и в процессе военного планирования.

Россия поддерживает Венесуэлу на фоне силовых действий США

Мария Захарова заявила, что Москва твердо поддерживает Венесуэлу на фоне силовых действий США в Карибском море, заявил Захарова. Она отметила, что действия американских военных в регионе вызывают все больше вопросов из-за информации о гибели граждан нескольких стран. Как пояснила дипломат, поступают сведения о погибших венесуэльцах, колумбийцах и гражданах Тринидада и Тобаго. Она отметила, что точно установить личности погибших возможно было бы только при досмотре судна, если для этого есть законные основания.

В МИД назвали запрет на импорт газа «полным мраком»

Официальный представитель МИД назвала «полным мраком» решение Евросоюза о введении поэтапного запрета на импорт российского газа с 2028 года. По словам Захаровой, ЕС сознательно наносит вред не только российской топливно-энергетической отрасли, но и собственным странам.

«Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши"... Это, конечно, полный мрак», — сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что европейские власти поставили во главу нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя.

Трибунал ЕС против России будет ничтожным и нелегитимным

Создание международного трибунала против России, которое обсуждается в Европейском союзе, вызовет жесткую реакцию Москвы и приведет к последствиям для стран-участников, высказалась Захарова. Она подчеркнула, что Россия не признает никакой юрисдикции подобного органа. По ее словам, любые решения такой структуры будут для Москвы недействительными.

