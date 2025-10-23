Голикова увидела тревожные мысли россиян в отношении рождении детей
Голикова считает, что россияне не хотят рожать детей из-за того, что у них есть тревожные установки
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Большинство россиян не хотят растить детей в тех условиях, в которых росли они сами. Об этом на заседании Совета по вопросам демографии сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Многие не хотят рожать детей, объясняя это тем, что не хотят растить детей в тех условиях, в каких росли они. Это тревожные установки. Они транслируются в СМИ, сериалах и фильмах, где семья представлена неблагополучно», — сказала Голикова.
На заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности начала качественно нового этапа демографической политики в России. По ее словам, это связано с тем, что сейчас общество по-настоящему «консолидировано и патриотично» и по-новому понимают ценность России, семьи и традиций.
