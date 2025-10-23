Логотип РИА URA.RU
Орбан: Брюссель сокращает соцподдержку европейцев ради конфликта на Украине

23 октября 2025 в 17:40
Орбан выступил против помощи Украине на митинге в Будапеште

Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa

У Брюсселя закончились деньги на военную поддержку Украины, поэтому он сокращает соцподдержку европейцев. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште.

«У Брюсселя закончились деньги, но он хочет воевать. Поэтому сокращает социальную поддержку населения европейски стран», — сказал Орбан. Его цитирует РИА Новости. 

Орбан выступает в Будапеште на митинге против военной поддержки Украины. На него пришли тысячи жителей.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

