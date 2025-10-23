Орбан: Брюссель сокращает соцподдержку европейцев ради конфликта на Украине
Орбан выступил против помощи Украине на митинге в Будапеште
Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa
У Брюсселя закончились деньги на военную поддержку Украины, поэтому он сокращает соцподдержку европейцев. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште.
«У Брюсселя закончились деньги, но он хочет воевать. Поэтому сокращает социальную поддержку населения европейски стран», — сказал Орбан. Его цитирует РИА Новости.
Орбан выступает в Будапеште на митинге против военной поддержки Украины. На него пришли тысячи жителей.
