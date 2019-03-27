С Украины выдворяют российскую журналистку

Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь. Согласно позиции ведомства, она распространяла ложные и провокационные сведения.
«Принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года», — приводит RNS сообщение украинского ведомства. На журналистку ополчились из-за того, что она писала необъективные материалы о бесчинствах националистических организаций и о бездействии украинских правоохранителей.
Ранее из РФ выдворили украинскую журналистку Елену Бойко, принимавшую активное участие в политических шоу на российских федеральных телеканалах. Бойко расследовала убийство экс-депутата госдумы Дениса Вороненкова и едва не разожгла международный скандал. На Украине ее сразу арестовали сотрудники СБУ. Бойко обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности Украины и призывах к совершению госпереворота. Известный депутат Госдумы объяснил, кто мог сдать журналистку.