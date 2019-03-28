Пользователи обратили внимание на одежду президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко. Неудачную фотографию украинского лидера на своей странице в Facebook опубликовал местный журналист Александр Дубинский.

Он выложил снимок, на котором Порошенко произносит речь в одной из украинских церквей. Однако на фото пиджак у Порошенко топорщится таким образом, что создается впечатление, как будто президент пытается под ним что-то спрятать. «Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?» — поинтересовался у подписчиков Дубинский.

Комментаторы высказали ряд предположений. «Бронежилет заправил в трусы», — заявил Сергей Константинов. «Икону вертанул, не с пустыми же руками домой ехать!» — допустил Игорь Бойко. Юлия Тесленко предположила, что под пиджаком президент Украины припрятал «фляжку». Но некоторым пользователям стало даже жаль Порошенко. «Неужели у него нет какой-нибудь службы протокола. Вечно, как (неряха — прим.ред.) какой-то», — отметил Вячеслав Белецкий.

Это далеко не первый раз, когда внешность Порошенко вызывает язвительные шутки в соцсетях. Ранее президента Украины высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак. Также пользователей насмешила пятилитровая бутыль воды, которая стояла рядом с Порошенко мероприятии.