Николаю Бандурину нужны были деньги Николай Бандурин, Instagram

Звезда «Аншлага» Николай Бандурин признался, что ток-шоу «На самом деле» в эфире «Первого канала» с его участием — «спектакль». Артист объяснил, что он пошел на постановочные съемки для того, чтобы заработать деньги, которые необходимы его семье после пожара в особняке.

«Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры», — приводит слова Бандурина журнал StarHit. Юморист объяснил, что после пожара его семья осталась без средств к существованию. По словам Николая, пожертвования неравнодушных людей помогают, но их не хватает, чтобы восстановить жилье.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 6 декабря 2018 года из-за неисправной проводки у артиста сгорел особняк в подмосковном Пушкино. Бандурин, его супруга Марина и пожилая мать успели спастись. В пожаре погибли домашние питомцы семьи: четыре собаки и две кошки. Вместе с домом сгорели документы, одежда и концертные костюмы. Также огонь уничтожил коллекцию музыкальных инструментов и легендарную гармошку. В эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Николай Бандурин и его супруга Марина заявили, что вынуждены носить чужую одежду, так как их сгорела в пожаре.