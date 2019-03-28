В городе Юрюзань Челябинской области под обломками рухнувшей стены дома чуть не погибла беременная женщина. Об этом «URA.RU» рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль», куда жильцы аварийного здания обратились за помощью.
Дом, который буквально разваливается на глазах, признали аварийным еще в 2015 году. Однако его жильцам до сих пор не предложили переселиться в квартиры маневренного фонда. А совсем недавно в здании обрушился потолок и часть стены, чуть не завалив обломками беременную женщину и двух малолетних детей. «Дом очень старый, нам страшно в нем жить», — признался общественникам хозяин пострадавшей квартиры Дмитрий Шалимов. «У нас обвалилась стена и рухнул потолок. Дома была беременная жена и дети», — рассказал челябинец.
Он подчеркнул, что власти не торопятся решать проблему аварийного дома. «Из администрации прислали рабочих замазать дыру снаружи, как будто дом хороший. То есть штукатурные работы они проводят в холода. Это же все отвалится», — негодует Шалимов. Судя по его снимкам, имеющихся у агентства, дом действительно рассыпается не только изнутри, но и снаружи.
В «Гражданском патруле» рассказали, что уже обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить работу администрации Юрюзани в сфере расселения жильцов аварийных домов. «Мы видим, насколько плачевно там обстоят дела. Здесь же попытка исправить внешним декором рухнувшие стены выглядит, по меньшей мере, цинично. Надеемся, что после прокурорского вмешательства эта ситуация изменится», — рассказал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. В администрации Юрюзанского городского поселения на звонок корреспондента не ответили.