Глава «курганской Рублевки» рассказал о пьяном ДТП своего подчиненного

Глава Кетовского района, который называют «курганской Рублевкой», Владимир Архипов подтвердил, что сотрудник райадминистрации стал виновником ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде. Он заявил, что за свой проступок чиновник будет понижен в должности. Об этом Архипов написал на своей странице на сайте «ВКонтакте».
«В последние несколько дней мне и моим сотрудникам поступает большое количество вопросов по поводу произошедшего ДТП в ночь с пятницы на субботу с участием сотрудника районной администрации. Завершена внутренняя проверка, получена информация от ГИБДД. Установлено, что, действительно, именно наш сотрудник находился за рулем автомобиля, с чьим участием произошло ДТП», — сообщил Архипов.
Он рассказал, что виновника «ждет суд, возможное лишение прав и возмещение ущерба владельцам тех автомобилей, которые он повредил». Архипов подчеркивает, что можно было замолчать ситуацию и уволить провинившегося задним числом. «Для меня как представителя интересов населения остается открытым только вопрос этического характера: может ли специалист, добросовестно исполняющий свои обязанности в рамках служебной деятельности, но совершивший проступок за ее пределами, и дальше находиться на муниципальной службе. Пока принято решение о понижении его в должности», — сообщает глава района.
Ранее «URA.RU» писало, что в селе Кетово водитель автомобиля «Тойота» допустил столкновение с двумя припаркованными иномарками, пытаясь оторваться от преследовавших его сотрудников ГИБДД. Комментируя происшествие Владимир Архипов изначально заявил, что это не его сотрудник.