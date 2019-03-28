Окружной суд Ямала может возглавить выходец из Югры

Высшая коллегия судей дала рекомендацию главе Мегионского суда Пиюку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала главу Мегионского городского суда ХМАО Алексея Пиюка на пост председателя окружного суда Ямала. Поддержка кандидату на должность была выдана на расширенном заседании органа.

Помимо Пиюка рекомендации от ВКСС просили еще три кандидата: заместитель действующего председателя окружного суда ЯНАО Святослав Калинкин, который занял указанный пост весной 2018 года по указу президента страны Владимира Путина, а также выходцы из прокуратуры Сергей Евсевьев (17 лет судейского стажа) и Андрей Школин (18 лет стажа). В итоге первый зампред Высшей коллегии Серков поддержал кандидатуру Пиюка, которому и была дана рекомендация, передает «Право.ру».

Теперь его документы будут направлены в администрацию президента России, где будет приниматься решение по председателю суда ЯНАО. Информация о назначении нового главы окружного суда будет размещена в одном из указов главы государства.

На данный момент пост председателя суда ЯНАО занимает Виталий Патлатюк, который работает с 2007 года уже два срока. До этого он 12 лет проработал руководителем городского суда Лабытнанги.