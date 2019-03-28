Репин признался, что не писал заявление на преподавателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге полиция задержала преподавателя кафедры управления персоналом Уральского института управления — филиала РАНХиГС, 54-летнюю Галину Макович. Об этом «URA.RU» сообщили источники в вузе. В заявлении, поданном в полицию, говорится, что женщина якобы высказывала угрозы в адрес директора института, 31-летнего Дмитрия Репина.

«Заявление принято, зарегистрировано, служба участковых уполномоченных отдела полиции №5 проводит по нему проверку», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. Как пояснили агентству коллеги Макович, у нее конфликт с новым молодым директором, присланным в августе 2018 из Санкт-Петербурга. Летом 2019 женщина должна выйти на пенсию, но недавно у нее закончился контракт, и Репин не стал его продлять. При этом в вузе не стали даже объявлять конкурс на замещение должности профессора (которую она занимала), чтобы Макович не смогла принять в нем участие. По словам собеседника агентства, на днях у нее состоялся разговор с Репиным, а вчера в приемной ректора появилась бумага со словами в духе: «Это последнее, что ты видишь. Если не сделаешь, как я требую, мои люди тебя убьют».

Галина Макович — профессор со стажем работы с 1986 года Фото: с сайта ui.ranepa.ru

Сама женщина-профессор заявляет, что не имеет к этому документу никакого отношения. «Я тоже видела этот листок, там скачанная с сайта моя фотография и эти слова. Но у меня нет никаких „моих людей“, вся моя публика — интеллигентные люди, они читают книги, мы собираемся с ними в читательском клубе. Я и слов-то таких не знаю», — заявила «URA.RU» Галина Макович. Об этом же она рассказала и полицейским. «В присутствии адвоката я заявила, что ни устно, ни письменно никаких угроз его жизни и здоровью не высказывала и даже не имела такого умысла», — говорит преподаватель.

После опроса ее отпустили. Сегодня о вчерашнем задержании она вспоминает даже с юмором. «Удивительные вещи творятся!

Это президентская академия, а профессора полиция выводит «под белы рученьки». Прямо с занятий меня забрали», — рассказывает Макович.

Произошедшее она расценивает как провокацию. «Адвокат предупредил меня, что все возможно, и я пришла сегодня в одежде без карманов, сумку ношу с собой и держу закрытой», — говорит она. Студенты, узнавшие в какую переделку попал преподаватель, организовали «дежурства» и сопровождают ее повсюду. «По вузу я хожу в окружении трех студентов», — смеется Галина Владимировна.

«Я лично заявление не писал, оно было подано от работников института, — пояснил „URA.RU“ директор Уральского института управления Дмитрий Репин. — Чтобы не нарушать тайну следствия, фактуру рассказать пока не могу, но угрозы действительно поступали».