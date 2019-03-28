Челябинский экс-министр впервые напомнил о себе после выхода из колонии строгого режима

Экс-министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников направит 28 марта официальный запрос в мэрию Челябинска с предложением увековечить память бывшего тренера хоккейного клуба «Трактор» на Кировке. Это первое со стороны Серебренникова публичное напоминание о себе после того, как вышел по УДО из колонии строгого режима, где отбывал срок за коррупцию. Как сообщил «URA.RU» экс-министр, речь идет о памятном знаке «След Валерия Белоусова», отпечатке ноги великого тренера.
«Я за свой счет заказывал в 2015 году местному художнику бронзовый отпечаток подошвы Белоусова. Потом со мной случились неприятности. Бронзовая пластина пролежала у приятеля дома. Вчера пересеклись с ребятами. Возникла мысль увековечить память Белоусова на Кировке, — рассказал „URA.RU“ Юрий Серебренников. — Сегодня написали письмо от имени движения „Региональное развитие“. Руководитель движения Игорь Лашманов отнесет письмо мэру Владимиру Елистратову».
Экс-министр напомнил, что на пешеходной зоне Кировка в центре Челябинска есть пластины с отпечатками ног экс-мэра Челябинска Вячеслава Тарасова, бывшего губернатора Петра Сумин и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Будет правильным, по мнению экс-министра, увековечить имя Валерия Белоусова, так много сделавшего для региона. «На будущее предлагаю сделать на Кировке аллею спортивных звезд, под рабочим название „Стометровка олимпийских чемпионов“, — говорит Серебренников. — Там так же делать слепки ног или рук с приглашением олимпийских чемпионов. Их у нас 24. Это и популяризация спорта, и внимание заслуженным спортсменам»
Заслуженный тренер России Валерий Белоусов начинал тренерскую карьеру в «Тракторе», который в 1993 и в 1994 годах завоевал бронзовые медали. С магнитогорским «Металлургом» он дважды выигрывал золото чемпионатов России. Последним местом его работы был ХК «Трактор», в 2012 году команда завоевала серебряные медали. В 2014 году по состоянию здоровья он покинул клуб, скончался 16 апреля 2015 года на 67-м году жизни после тяжелой болезни. Его имя присвоено ледовой арене «Трактор».
Юрий Серебренников, руководивший минспорта до 2014 года, был хорошо знаком с Валерием Белоусовым. Памятный знак предлагают установить 16 апреля, в пятилетие смерти знаменитого тренера.