Глава Якутии после митингов из-за изнасилования школьницы запретил брать на работу мигрантов

Мигрантам теперь запрещено работать в такси, сферах образования и здравоохранения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий компаниям и предпринимателям на территории республики Саха брать на работу иностранных граждан по 33 видам экономической деятельности. Об этом сообщает официальный информационный портал республики.

«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в сообщении. Также глава Якутии установил в республике самый дорогой патент для мигрантов среди всех регионов России.

Согласно указу, теперь мигрантам теперь нельзя работать на производстве пищевых продуктов, напитков, одежды, заниматься перевозкой пассажиров на городском и пригородном направлениях, в легковом такси и арендованных автомобилях с водителем. Также им запрещено работать на автомобильном грузовом транспорте, в области образования и здравоохранения.

Помимо этого, на территории республики Саха мигранты не могут трудиться в сферах бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования. Иностранных граждан не будут брать на должности в сфере научных исследований и разработок. Мигранты больше не получат работу в профессиональной научной и технической сфере.

Напомним, что 17 марта жительницу Якутска силой заставили сесть в машину и изнасиловали. В причастности к преступлению подозревают троих выходцев из Средней Азии, одного из них уже арестовали, остальные задержаны, передает телеканал 360. В тот же день вечером в Якутске прошел стихийный митинг против мигрантов, на который вышли несколько сотен граждан.