Для Тюменского областного суда нашли нового председателя

Вячеслав Антропов рекомендован на пост председателя Тюменского областного суда. Сейчас он занимает должность зампредседателя. Информация об этом была объявлена на расширенном заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, сообщает портал «Право.ru».
Источник «URA.RU» в околосудебной сфере считает, что выдвижение кандидата квалификационной коллегией не значит, что решение по Антропову будет однозначно принято. На место председателя областного суда претендуют разные кандидаты, в том числе судьи из соседних регионов. Кроме того, нынешний руководитель Анатолий Сушинских будет работать до 1 июля, после может быть назначен исполняющий обязанностями председателя суда.
Вячеслав Антропов — уроженец Кургана. В 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», после чего трудился в органах Прокуратуры Курганской области и Челябинска. В судебной системе Тюмени работает с 2004 года. 21 ноября 2013 года был назначен заместителем председателя Тюменского областного суда.
«URA.RU» ранее сообщало, что действующий глава суда Анатолий Сушинских уйдет в отставку в июле 2019 года, когда закончится второй шестилетний срок его полномочий. Об открытии вакансии на его должность было объявлено в ноябре 2018 года.