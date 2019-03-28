Алексей Текслер встретился с Виталием Мутко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Тескслер встретился в Москве с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства РФ, на встрече обсуждались ход исполнения поручения президент РФ Владимира Путина по расселению жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске и подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске.

«У меня прошла встреча с жителями. Они жаловались на проблемы с получением медпомощи. По моему распоряжению, всех их поставят на диспансерное наблюдение медицинских специалистов соответствующих профилей. Сейчас в Магнитогорске продолжают работать с населением и. о. первого заместителя губернатора и представители регионального министерства соцотношений, которые оказывают всевозможную помощь», — рассказал Алексей Текслер Виталию Мутко.

Врио губернатора также доложил о ходе подготовке Челябинска к саммитам. «Обсуждали ход строительства и реконструкции объектов к ШОС и БРИКС и в целом развитие Челябинска. Это дороги, благоустройство, переселение из ветхих аварийных домов. Договорились о том, что продолжим работу по всем поручениям президента», — заявил по итогам Алексей Текслер. Ранее появилась информация о том, что вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Челябинск срывает сроки подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В связи с этим в кулуарах обсуждалась возможность переноса саммитов в Екатеринбург. Источники в Екатеринбурге сообщали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил поручение готовиться к этому.

Алексей Текслер 26 марта посетил Магнитогорск. Главной темой визита было выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о расселении жителей пострадавшего от взрыва газа дома по улице Карла Маркса, 164. Они пожаловались на бюрократические процедуры, требовали рассказать правду о том, что произошло с домом, и жаловались на медобслуживание. Алексей Текслер отметил, что всем требуется индивидуальный подход, и дал поручение своему первому заместителю Евгению Редину остаться в городе и решить все проблемы.