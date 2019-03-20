Как готовили отставку губернатора Дубровского

Борис Дубровский долго ждал решения Кремля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было принято 19 марта, после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. По данным источника «URA.RU», после заседания глава государства был проинформирован о материалах Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), компрометирующих главу Южного Урала. Как Дубровский шел к отставке, что в закрытой части проверки ФАС,

Как Дубровский шел к отставке

О намерении избираться на второй срок Борис Дубровский заявил еще в октябре 2018 года. Но, рассказывают источники, челябинские власти получили условие от администрации президента — повысить рейтинг кандидата. Была нанята команда политтехнологов во главе с москвичом Алексеем Обыденковым, и уже в декабре наметилась положительная тенденция.

Новый мэр Челябинска Владимир Елистратов (слева) не оправдал ожиданий горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правда антирейтинг оставался высоким, оппоненты говорили, что власть в Челябинской области надо менять. Иначе получится как в Хакасии, Хабаровском и Приморском краях, а также Владимирской области, где состоялись вторые туры, и те, на кого Кремль делал ставку, выборы проиграли — люди устали от действующей власти и голосовали «за любого другого». Ситуация шла по сценарию Владимирской области, где губернатор Светлана Орлова не смогла переизбраться на второй срок, соглашается наблюдатель.

Отставка непопулярного мэра Челябинска Евгения Тефтелева была попыткой изменить электоральный настрой в областном центре, имеющем решающее значение для голосования. Но до конца план не довели: город возглавил Владимир Елистратов — соратник Тефтелева, не имеющий ни хозяйственных, ни политических навыков.

В кулуарах говорили, что депутат Госдумы Владимир Бурматов, назначенный куратором выборов, развернул активную кампанию по согласованию своей кандидатуры. В это время сам Бурматов утверждал, что время работает на команду Дубровского. Но за главой региона стояли мощные лоббисты (чего стоит один только глава ММК Виктор Рашников), требовалось политическое решение.

Дубровский спорил с АП и потерял саммиты

На поддержку Виталия Мутко рассчитывать не стоило Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В январе, после взрывов в Магнитогорске, Борис Дубровский поспорил с внутриполитическим блоком Кремля. Администрация президента настаивала на полном расселении пострадавшего дома на проспекте Карла Маркса, это же озвучил и Владимир Путин. Но Борис Дубровский считал иначе и его поддержал вице-премьер РФ Виталий Мутко — жильцам позволят остаться, если дом признают безопасным для проживания. Из-за этого в губернаторской резиденции считали, что у Мутко хорошее отношение к области. Хотя, как уверяют другие источники, вице-премьер РФ считал, что Челябинск срывает сроки подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Поэтому в кулуарах заговорили о возможном переносе саммитов в Екатеринбург. Источники в Екатеринбурге сообщали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил поручение готовиться к саммитам. Сосед Дубровского рапортовал, что регион готов: в июле он принимает глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), в Екатеринбурге, где ждут Владимира Путина и большое количество президентов других стран.

Команду Дубрвоского лихорадило, а соседей не пришлось уговаривать забрать проведение саммитов ШОС и БРИКС Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Но решения по Дубровскому в Кремле все не принимали. Сначала внутриполитический блок Кремля занимался приоритетной кампанией нынешнего года — выборами губернатора Санкт-Петербурга. Затем решался вопрос по главам Калмыкии и Волгоградской области. Все это время на Бориса Дубровского писались и положительные, и отрицательные «аналитички», сообщает инсайдер, знакомый с их содержанием.

Челябинский губернатор сражался до последнего, говорят в его команде (правительство Дубровского распущено автоматически с его отставкой). Его окружение в полной уверенности заявляло, что он летит в Москву во вторник с совсем другой повесткой, не связанной с отставкой — планировалась серия встреч по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Закрытая часть обвинения ФАС — компромат на семью Дубровского

Однако в тот же день прошла коллегия Генпрокуратуры РФ с участием президента Владимира Путина. На ней глава надзорного ведомства Юрий Чайка мог озвучить перспективы расследования материалов ФАС по делу о картельном сговоре с участием Дубровского, считают наблюдатели.

Полный вариант заключения ФАС не был озвучен. Однако он оказался в соцсетях, и замначальника управления общественных связей ФАС Дарья Силкова подтвердила «URA.RU» его подлинность. В документе для внутреннего пользования, попавшем в паблик, говорится, что «Южуралмост» консультировал администрацию губернатора и министерство дорожного хозяйства, предоставлял своих юристов. Там же упоминается замдиректора ООО «Нерудная компания «Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая по уголовному делу о хищении денег компании вместе с ее совладельцем, скрывшимся за границей Сергеем Вильшенко, близким губернатору. Оба фигуранта занимали аналогичные посты в «Южуралмосте».

В день отставки Бориса Дубровского Юрий Чайка проводил коллегию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В материалах ФАС со ссылкой на следственный департамент МВД говорится, что в 2016 году Краснихина сняла со счета Вильшенко 34 млн рублей и внесла их на счет «физического лица, входящего в группу лиц губернатора Бориса Дубровского». По данным в соцсетях, речь может идти о Татьяне Солончак, экс-гражданской жене губернатора (у них есть общая дочь). Та перечислила всю сумму на счет ЗАО «Виста», собственником которого является Дубровский.

В 2017 году Краснихина передала свою долю в ООО «ЦКБУ-2» и деньги на двух банковских счетах в пользу «физического лица, входящую в группу лиц губернатора Бориса Дубровского». В тот же день Сергей Вильшенко аналогично оформил свои доли в АО «Южуралмост», АО «Амарант» и ООО «Технопарк» и деньги на трех банковских счетах.

Считается, что после обнародования этих данных было принято решение об отставке Бориса Дубровского и помочь челябинскому губернатору желающих не нашлось.

Отдельно стоит отметить, что команда Дубровского имела системный конфликт с сыном генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой. Дубровский дружен с экс-начальником отдела ФСБ в Златоусте Геннадием Вильшенко. Он отец бизнесмена Сергея Вильшенко, продавшего Чайке ООО «Нерудная компания «Бердяуш» (один из главных поставщиков щебня для РЖД). Бывший собственник обвинил нового хозяина Артема Чайку в неисполнении обязательств. А по требованию новой команды завели дело о хищениях в компании на бывший топ-менеджмент и Вильшенко. Последний скрылся за границей, а Дубровский открыто встал на сторону сына своего друга.

Что можно вынести из отставки Дубровского?

«Я думаю, у Дубровского деятельность на своем посту не задалась с самого начала. Ему не удалось консолидировать элиты. Не сделаны движения вперед. Магнитогорск [поведение губернатора во время ЧП, когда он позволил себе спор с внутриполитическим федеральным ведомством] добавил последнюю каплю. По совокупности были сделаны выводы, что он трудноизбираемый, — комментирует „URA.RU“ автор telegram-канала „Давыдов.Индекс“, политолог Леонид Давыдов. — Трудно выделить какую-то одну ошибку, это набор факторов».

«Дубровский был губернатором-середняком. Несколько неожиданно, что на финише карьеры он все же стал бороться за губернаторский пост, хотя до этих пор не имел репутации борца. Но все же это ему принципиально не помогло», — уверен глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что на карьере Бориса Дубровского рано ставить крест. «У Дубровского значительный опыт отраслевого управления и руководства регионом, поэтому, я думаю, он вполне может быть востребован, — уверен Орлов. — Где именно, сейчас трудно прогнозировать. Главной причиной ухода в отставку я считаю запрос на обновление власти, который в регионе очень силен».

Что касается нового руководителя Челябинской области, свое первое мнение об Алексее Текслере элита региона составит завтра, когда врио губернатора приедет в Челябинск.