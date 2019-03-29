28 марта 2019
27 марта 2019

Текслер изменил планы. Губернатор возвращается в Челябинск

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 09:52
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, текслер алексей, машина губернатора, бмв х750
Врио губернатора Алексей Текслер возвращается в ЧелябинскФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер 29 марта вернулся в Челябинск. Он не будет выступать на Красноярском экономическом форуме, сообщили «URA.RU» в правительстве области.

«Конференцию на тему „Новая экспортно-ориентированная промышленная политика“, на которой должен был выступить Текслер, отменили. Поэтому он изменил планы и возвращается в Челябинск», — сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин не ответил на звонок.

Вместе с Алексеем Текслером на конференции, посвященной экспорту в промышленности, должны были выступать вице-премьер Дмитрий Козак, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, гендиректор ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» Вадим Швецов, председатель совета директоров Трубной металлургической компании и Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Алексей Текслер в среду и четверг был в Москве. У него прошла серия встреч в правительстве РФ, администрации президента и «Единой России».

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