Врио губернатора Алексей Текслер 29 марта вернулся в Челябинск. Он не будет выступать на Красноярском экономическом форуме, сообщили «URA.RU» в правительстве области.
«Конференцию на тему „Новая экспортно-ориентированная промышленная политика“, на которой должен был выступить Текслер, отменили. Поэтому он изменил планы и возвращается в Челябинск», — сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин не ответил на звонок.
Вместе с Алексеем Текслером на конференции, посвященной экспорту в промышленности, должны были выступать вице-премьер Дмитрий Козак, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, гендиректор ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» Вадим Швецов, председатель совета директоров Трубной металлургической компании и Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.
Алексей Текслер в среду и четверг был в Москве. У него прошла серия встреч в правительстве РФ, администрации президента и «Единой России».