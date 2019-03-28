Песков объяснил, насколько российские власти готовы поддерживать Венесуэлу

Россия имеет обязательства перед Венесуэлой по поставке военной техники. Это двусторонние, взаимовыгодные отношения двух стран не должны беспокоить третьи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы США Дональда Трампа. 27 марта американский президент призвал Москву вывести своих военных из Венесуэлы и заявил, что сделает все, чтобы добиться этого.
Песков заметил, что США имеют влияние во многих территориях мира, но Россия не вмешивается в американскую политику. Пресс-секретарь российского президента заявил о надежде, что США не будут вмешиваться в отношения других стран, а граждане Венесуэлы разберутся в своих проблемах без посторонней помощи. «Хотелось бы рассчитывать на взаимное уважение», — подытожил Песков.
Ранее стало известно, что в Венесуэлу прибыла группа российских военных специалистов на двух самолетах. Также в Каракас доставили около 36 тонн грузов. В основном это был запасов продовольствия для россиян на время командировки. США опасаются, что Москва может попытаться повлиять на ход событий в стране и окажет помощь действующему президенту Николасу Мадуро.