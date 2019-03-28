Сослуживец губернатора Текслера занял кабинет мэра Челябинска

Виктор Мамин, бывший сослуживец врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, занял в резиденции врио главы региона кабинет, закрепленный за мэром Челябинска. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.
Кабинет, в котором сейчас работает Виктор Мамин, один из самых скромных на третьем этаже старого корпуса губернаторской резиденции. Он закреплен за мэрами Челябинска, которые всегда занимают должность вице-губернатора на общественных началах. До своей отставки и перехода в правительство РФ там проводил рабочие встречи бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Сменивший его мэр Владимир Елистратов не успел занять кабинет. Теперь там расположился Виктор Мамин.
«Он там проводит встречи, уже переговорил почти всеми и. о. министра. О нем отзываются как о толковом и дотошном специалисте. Его интересует документооборот, насколько эффективен, ну и как работают в министерствах. Кто за что отвечает, кадровая политика, имущественные вопросы. Ощущение, что он сейчас в статусе помощника», — рассказал «URA.RU».
Виктор Мамин приехал в Челябинске через несколько дней после того, как Алексей Текслер был назначен врио губернатора. Ранее он работал в структурах, которые курировал Текслер. По данным «URA.RU», Мамин готовит аудит структуры правительства. При этом источники не исключают, что его в скором времени назначат на одну из руководящих должностей в правительстве.
Сам Алексей Текслер два дня провел в Москве, где у него прошла серия встреч в правительстве РФ и администрации президента РФ. 29 марта он примет участие в Красноярском экономическом форуме. Значимых кадровых решений, кроме отставки министра дорожного хозяйства Дмитрия Микулика, Текслер еще не принял.