Таинственный сослуживец челябинского губернатора Текслера проводит аудит правительства

Для Алексея Текслера проводят аудит правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Замглавы департамента корпоративного управления «Россетей» Виктора Мамина, работающего в резиденции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, до сих пор не представили правительству региона. Источники «URA.RU» рассказали, чем именно занимается Мамин.

«В „Россетях“ и структурах, в которых работал ранее, Виктор Мамин отвечал за кадры, точнее за управление кадрами. В настоящее время Мамин изучает структуру управления в правительстве области, — говорит источник агентства, знакомый с ситуацией. — В том числе отчеты и планы работы, представленные Текслеру членами правительства и руководителями главных управлений. Иными словами, Мамин занимается аудитом корпоративного управления. Изучает, насколько действующая структура эффективна, насколько эффективна работа руководителей. В Челябинске он пока находится в служебной командировке».

По данным «URA.RU», Виктор Мамин поселился в гостинице «Лесопарковой», что находится рядом с одноименной резиденцией, где теперь проживает Виктор Текслер. Источники не исключают, что Виктор Мамин со временем займет пост в правительстве региона. В самом правительстве от комментариев воздерживаются. Ранее Виктор Мамин работал в Минэнерго РФ и золотодобывающей компании «Полюс Золото» в подчинении Алексея Текслера. С тех пор как он приехал в Челябинск, ему прочат пост замглавы региона.

Пока все вице-губернаторы, министры, начальники главных управлений и заместители руководителей ведомств работают в статусе «и.о.». 20 марта, на следующий день после назначения, Алексей Текслер, после того как его представили челябинской элите, заявил прессе, что займется формированием команды. При этом он подчеркнул, что будет опираться, в основном, на местные кадры. По данным «URA.RU», несколько новых фигур, не связанных с Челябинском, в правительстве все же появятся. Кроме того, по вопросам назначений Текслер консультируется с руководителями силовых структур.