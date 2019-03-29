В России вступили в силу законы о fake news и недопустимости оскорбления госсимволов

За распространение ложных новостей россиян ждет штраф Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пятницу, 29 марта, в России вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей и о борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает явное неуважение к государственным символам и обществу.

Государственная дума приняла эти законы 7 марта. 13 марта ни были одобрены Советом Федерации, а 18 марта их подписал президент России Владимир Путин, напоминает RT. За нарушение указанных законов будут предусмотрено наказание в виде штрафов и административных арестов.

Так, штраф за распространение фейковых новостей начинается от 30 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если недостоверная новость приведет к сбою функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорта или социальной инфраструктуры, порог штрафа увеличивается до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для компаний. Штраф от 300 тысяч до 1,5 млн рублей будет грозить в том случае, если распространение ложной информации привело к гибели человека или массовым нарушениям общественного порядка.

Наказание за оскорбление государственных символов на первый раз составит 30-100 тысяч рублей. При повторном нарушении порог вырастет до 100-200 тысяч, а если это повторится более двух раз, нарушителю грозит 200-300 тысяч штраф или административный арест до 15 суток.