28 марта 2019

Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 07:03
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Пресс-брифинг Ивана Охлобыстина в Росбалте в связи с выходом его романа
Иван Охлобыстин опубликовал видеозапись про Владимира Зеленского на своей странице в InstagramФото: Владимир Андреев © URA.RU

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик «в поддержку» коллеги, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видеозапись опубликована на странице Охлобыстина в Instagram.

В ролике актеры, держа в руках стаканы, садятся за стол, договариваются между собой, что если Зеленский выиграет выборы, то будет им должен, произносят вместо тоста «слава Украине», «Крым наш» и выпивают. В конце выкрикивают: «Только Зеленский!».

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. По итогам последнего опроса, как пишет RT, Зеленского поддерживают 26,6% тех избирателей, которые определились с выбором. Петра Порошенко и Юлию Тимошенко поддерживают по 17%.

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