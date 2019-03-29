Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик «в поддержку» коллеги, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видеозапись опубликована на странице Охлобыстина в Instagram.
В ролике актеры, держа в руках стаканы, садятся за стол, договариваются между собой, что если Зеленский выиграет выборы, то будет им должен, произносят вместо тоста «слава Украине», «Крым наш» и выпивают. В конце выкрикивают: «Только Зеленский!».
Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. По итогам последнего опроса, как пишет RT, Зеленского поддерживают 26,6% тех избирателей, которые определились с выбором. Петра Порошенко и Юлию Тимошенко поддерживают по 17%.