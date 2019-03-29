Версия следствия строится на разговорах обвиняемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

ФСБ прослушивала экс-министра РФ по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова два года. На материалах его телефонных разговоров и строится версия следствия о преступной деятельности чиновника. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — передает РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР. Записи разговоров с другим обвиняемым — гендиректором компании «Ру Ком» Николаем Степановым — датируются 2017—2019 годами, спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело. В суде сам Абызов и его адвокат Сергей Дрозда заявляют, что записанные ФСБ разговоры велись «на бытовые темы»

Абызова арестовали до 25 мая по делу об афере на четыре млрд рублей. Он будет находиться в московском СИЗО в Лефортово, уточняет «Национальная служба новостей». Обвиняемому вменяется создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. В Следственном комитете заявляли, что действия экс-министра поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов РФ.