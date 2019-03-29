В МВД внедрили новый механизм контроля над автошколами

Проверять автошколы будут каждые пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МВД РФ приняло два документа, определяющие правила проверки автошкол подразделениями ГИБДД. Приказы касаются выдачи заключений от инспекторов, проверки материально-технической базы и программы обучения и вступают в силу с 7 апреля.

Согласно документам, у автошколы должен быть учебный план, включающий систему оценки соискателей и перечень литературы, передает «Коммерсант». Для проверки материальной базы школы должны определиться с максимальным числом учеников в год, предоставить документы на землю, учебные классы и автомобили. Также необходимо подтверждать арендную плату, если компания арендует площадку. Заключение ГИБДД, без которого невозможно получить лицензию Рособрнадзора, теперь будет действовать пять лет (ранее документ выдавался бессрочно).

В ГИБДД заверили: ранее утвержденные программы не надо будет согласовывать заново, уточняет RT. В ведомстве заявили, что массовой замены документов не будет: проверки нужны для соискателей лицензий и автошкол, которые хотят увеличить число филиалов и в ряде других случаев.

Между тем, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что эти нормы создают условия для коррупции. Она отметила, что инспектор при проверке материальной базы может не найти медицинского бинта, но после устранения нарушения может прийти через полгода. «За это время организация может разориться: обучать без заключения нельзя, а платить зарплату и за аренду площадки нужно», — считает Шутылева. Также из приказа не ясно, с какого момента отсчитывается пятилетний срок действия заключения и как быть, если оно было выдано бессрочно, подчеркнул член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Вячеслав Максимычев.