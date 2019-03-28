ГИБДД начинает борьбу за возвращение всех своих полномочий

ГИБДД пытается вернуть утерянные полномочия, чтобы избежать ликвидации, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекция продолжит выдавать автомобильные номера водителям. Ранее предполагалось, что эту функцию передадут частным компаниям. Однако опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: ГИБДД удалось пролоббировать свое участие в процессе. Как ожидается, в ближайшее время ведомство предпримет попытку возврата утраченных ранее полномочий, чтобы избежать реформирования или полной ликвидации.

Законопроект, подготовленный комитетом Госдумы по транспорту при участии МВД, предлагает не исключать ГИБДД из процесса выдачи регистрационных знаков. Ранее планировалось, что эту работу полностью передадут коммерческим структурам.

ГИБДД не против вернуть под свой контроль и процедуру техосмотра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, ГИБДД сегодня начинает «активно биться за полномочия». «Их понять можно: чем больше функций — тем больше штат, больше денег. Они боятся оказаться ненужными», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, регистрация автомобилей, выдача прав, проведение экзаменов — не задача Госавтоинспекции: «Это ненормально, когда майоры с высокой зарплатой выполняют функции, с которыми вполне справятся девочки-клерки». Субботин полагает, что настоящая война может развернуться за возвращение процедуры технического осмотра, «поскольку это многомиллиардный рынок».

«Была бы их воля — они бы проводили техосмотр каждые три месяца», — уверен эксперт. Также инспекция предпримет попытку вернуть себе функции по фото- и видеофиксации, полагает Субботин. «Но этот рынок перегрет, тут много заинтересованных лиц, прежде всего, среди чиновников. Не думаю, что полицейские сумеют вернуть контроль над этой сферой», — заключил он.

Попытки вновь обрести утраченный функционал связаны с риском ГИБДД оказаться ликвидированной, предположил в разговоре с «URA.RU» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. «К сожалению, ГИБДД выполняет функции, которые во всем цивилизованном мире переданы другим структурам — например, выдавать регистрационные знаки должна точно не Госавтоинспекция. ГИБДД должна осуществлять две функции: выезжать на дорожно-транспортные происшествия и заниматься непосредственным регулированием дорожного движения — „разгребать“ заторы», — сказал он. По мнению Травина, сегодня инспекция оказалась в положении жены, «которая перестала готовить, стирать и кормить детей». «Если женщина только подметает крылечко и больше ничего не делает, но при этом просит зарплату, то встает вопрос — не пора ли сменить жену», — сказал собеседник агентства.

В последнее время Госавтоинспекция лишь теряла полномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорожная инспекция нуждается в кардинальном реформировании, подтвердил «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «Активизация ГИБДД, думаю, связана с тем, что в последнее время они очень сильно потеряли в доходах», — предположил эксперт.

Источник «URA.RU» в одном из региональных управлений ГИБДД сообщил, что «обсуждения о том, что нас надо разогнать, ведутся постоянно». «Люди просто не понимают: если ликвидировать [Госавтоинспекцию], то начнется полный хаос. Например, когда ГАИ занималась техосмотром, порядка было больше. Нас проще контролировать, в отличие от тех же частников», — сказал собеседник агентства.

Замглавы ГИБДД России Владимир Кузин в разговоре с «URA.RU» сообщил, что речь идет не о «процессах ведомства, а нормативного закрепления». «Они общеизвестны. В частности, планируются изменения — в техосмотре автобусов будут участвовать сотрудники Госавтоинспекции», — пояснил собеседник агентства. На вопрос корреспондента агентства о возможности возвращения к прежнему опыту Кузин ответил: «Раз принимаются такие решения, значит, наверное, есть основания для этого».