Фадеев раскрыл главный творческий секрет. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 10:39
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Артист поделился важной для поклонников информациейФото: Максим Фадеев, Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл главный творческий секрет. По словам артиста, сейчас он работает над собственным альбомом.

«Последнее время совершенно некогда делать снимки. Постоянно в работе. А рассказать и показать вам хочется многое. Вот коллеги словили меня на студии в творческом процессе. Раскрою один секрет, работаю над своим альбомом!» — написал музыкант на своей странице в Instagram. «Удачи вам, ждём новых хитов», «Класс! Ждём!!!», «Дорогой Максим, Бог вам в помощь!» — отреагировали поклонники nadjawins, anastasiazhiv и konsa1989 в комментариях.

Ранее сообщалось, что Фадеев оказался в центре скандала из-за Универсиады в Красноярске. Артист написал для чемпионата гимн, но возмутился, когда песню исполнили артисты не из его команды, передает портал «Дни.ру».

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