Чиновник с курганской «рублевки» (Кетовского района Курганской области), который стал виновником пьяного ДТП, попал в сюжет федеральных новостей — новость с ним показали в программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24». В ситуацию вмешался врио губернатора Вадим Шумков, который заявил о недопустимости такого поведения со стороны госслужащих.
Сюжет о чиновнике из Кетово вышел 28 марта. Московские журналисты приехали в пригород Кургана, однако так и не смогли выяснить имя виновника происшествия. «Его наверняка узнают в лицо, когда он придет в суд», — отмечает журналист в финале сюжета.
Ранее глава Кетовского района Владимир Архипов подтвердил, что сотрудник райадминистрации стал виновником ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде. Архипов заявил, что за свой проступок чиновник будет понижен в должности.
По данным источников агентства, ситуация вызвала резкую реакцию врио главы региона Вадима Шумкова. Главе Кетовского района Владимиру Архипову было указано на недопустимость попустительского отношения к сотрудникам администрации, которые в нетрезвом виде попадаются за рулем и подвергают жизнь людей опасности. По данным источника, Шумков заявил, что такое поведение несопоставимо с обликом муниципального служащего, который должен быть примером этики и морали, прежде всего для молодежи. «Вадим Шумков назвал недостаточным наказанием понижение в должности для таких нарушителей и заявил, что впредь намерен строго следить за моральным обликом сотрудников госорганов», — сообщил инсайдер.