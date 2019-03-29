В помощь Свердловской филармонии бизнес начал скупать квартиры в доме под снос

Бизнес-структура уже выкупила помещение аптеки и одну квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Временное затишье вокруг дома в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 40 закончилось. На помощь филармонии в покупке квартир пришла группа «Синара», сообщают жители дома.

«Прокуратура одернула филармонию, и теперь те, кто стоит за спиной филармонии и придумал этот проект с новым залом, в дело двинули группу „Синара“. Бизнес-структура уже выкупила помещение бывшей аптеки на первом этаже, купила квартиру №29, под вопросом еще пара квартир. Все квартиры, которые скупили филармония и теперь „Синара“, стоят пустыми, это в то время, когда столько нуждающихся не могут получить жилье», — рассказала «URA.RU» Елена Шелкова, председатель совета дома на Карла Либкнехта, 40.

В группе «Синара», куда обратилось «URA.RU» за разъяснением, попросили письменный запрос, который им был направлен.

Ранее «URA.RU» сообщало, что прокуратура предупредила директора Свердловской филармонии Александра Колотурского о недопустимости нарушения закона при покупке квартир. «Прокуратура предостерегает о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законодательством правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, не обусловленного фактическими потребностями Учреждения при осуществлении своей деятельности», — сказано в письме прокурора Кировского района Екатеринбурга.

«URA.RU» рассказывало, что жители дома жаловались на шантаж со стороны риелторов, которые скупают квартиры в интересах филармонии. Риелторы требовали, чтобы жильцы продавали свои квартиры на условиях филармонии, угрожая, что потом жилье отберут даром и люди вообще не получат ни копейки.

Дом на Карла Либкнехта, 40, собираются снести ради расширения филармонии — на месте дома хотят построить к 300-летию города новый концертный зал по проекту известного бюро Захи Хадида на 2800 мест. В самой филармонии с начала конфликта отказываются от комментариев на эту тему.