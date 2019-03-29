28 марта 2019
27 марта 2019

ФСБ задержала челябинских полицейских

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 11:20
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Сотрудники ФСБ задержали полицейских в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области задержали полицейских при получении взятки у торгового комплекса «Старт» в Тракторозаводском районе Челябинска. По версии следствия, сотрудники полиции получили 30 тысяч рублей от предпринимателя, чтобы не проводить проверку соблюдения миграционного законодательства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного полицейского главка.

«Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Управление собственной безопасности проводит служебную проверку. Если подтвердится вина полицейских, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их начальник понесет дисциплинарную ответственность», — отметили в ГУ МВД области.

Фото: telegram-канал Е-область

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области добавили, что возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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