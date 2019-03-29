ФСБ задержала челябинских полицейских

Сотрудники УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области задержали полицейских при получении взятки у торгового комплекса «Старт» в Тракторозаводском районе Челябинска. По версии следствия, сотрудники полиции получили 30 тысяч рублей от предпринимателя, чтобы не проводить проверку соблюдения миграционного законодательства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного полицейского главка.
«Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Управление собственной безопасности проводит служебную проверку. Если подтвердится вина полицейских, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их начальник понесет дисциплинарную ответственность», — отметили в ГУ МВД области.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области добавили, что возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).