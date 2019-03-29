Чеченские родственники Хасаева убеждены в его невиновности Фото: Шамиль Хасаев

В столице Урала стартует судебный процесс по делу Мовсура Хасаева из Чечни, которого Следственный комитет считает киллером, застрелившим екатеринбургского авторитета Ашота Арутюняна. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде, отметив, что дело будет рассматриваться судом присяжных. Первое заседание состоится 2 апреля: в этот день в суде будут отбирать присяжных заседателей. Вести процесс будет судья Андрей Минеев.

Суд присяжных потребовал себе сам Хасаев — после ознакомления с делом и посоветовавшись с адвокатами. Как пояснили агентству люди из окружения подсудимого, с помощью присяжных он надеется на оправдание: Свердловский облсуд еще ни разу не оправдывал никого, кто обвинялся бы в убийстве, тогда как в истории судов присяжных такие оправдательные приговоры есть.

«В деле нет ни одного доказательства, что в момент убийства Хасаев был в Екатеринбурге, — заявил „URA.RU“ его адвокат Олег Чистяков. — У него был телефон, по которому он созванивался, в том числе со знакомыми в Екатеринбурге, но в тех местах, где находился в последний день своей жизни потерпевший, по биллингу Хасаева не было».

Зато защита располагает доказательствами, что Хасаев в день убийства находился в Чечне. «У него есть алиби: он был на похоронах родственника, есть много свидетелей, которые это подтверждают», — говорит защитник. Родственники Хасаева настолько убеждены в его невиновности, что проводили в Москве публичные акции в его поддержку (и даже планировали митинг, но он не состоялся).

Ранее «URA.RU» сообщало о задержании в Чечне Мовсура Хасаева, которого подозревали в убийстве армянского бизнесмена и криминального авторитета Ашота Арутюняна. По версии следствия, Хасаев, будучи киллером, 28 мая 2011 года во дворе дома на Белинского, 177, в Екатеринбурге застрелил Арутюняна, когда тот вышел из машины: он подбежал к нему сзади и выстрелил из пистолета в затылок. Это увидели охранники бизнесмена, и киллер открыл огонь в их сторону (им пришлось спрятаться в подвале дома).

Найти убийцу очень долго не удавалось: сперва подозреваемым был знакомый Арутюняна Роман Юсупов (также уроженец Чечни), он был задержан по другому делу и умер в СИЗО при загадочных обстоятельствах. В руки следователей попала фотография, на которой был запечатлен Юсупов в компании земляков — следователи выехали в Чечню, установили людей на фото, после чего и вышли на Хасаева. 16 января 2018 года он был задержан в Аргуне и этапирован в Екатеринбург.