Сотрудники органов местного самоуправления в Тюменской области в среднем получают 60 тысяч рублей, а чиновники органов исполнительной власти субъектов РФ — почти 85 тыс. рублей. Меньше всего зарплаты у работников федеральных органов исполнительной власти — чуть больше 43 тысяч рублей. В прошлом году рост заработной платы в среднем составил 10%. Такие данные по региональным служащим привел Росстат по итогам 2018 года.
Согласно данным ведомства, на госслужбе в регионе работает 9491 человек. Их них на уровне местного самоуправления — 3118 человек, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации — 2156 тюменцев, а в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти — 4217 человек.
При этом, по информации Росстата, среднемесячная заработная плата работников организаций в Тюменской области составляет 52816 рублей.