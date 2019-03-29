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В Тюменской области раскрыли зарплаты чиновников. И сравнили с доходами горожан

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:46
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За год доходы служащих выросли на 10%Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Сотрудники органов местного самоуправления в Тюменской области в среднем получают 60 тысяч рублей, а чиновники органов исполнительной власти субъектов РФ — почти 85 тыс. рублей. Меньше всего зарплаты у работников федеральных органов исполнительной власти — чуть больше 43 тысяч рублей. В прошлом году рост заработной платы в среднем составил 10%. Такие данные по региональным служащим привел Росстат по итогам 2018 года.

Согласно данным ведомства, на госслужбе в регионе работает 9491 человек. Их них на уровне местного самоуправления — 3118 человек, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации — 2156 тюменцев, а в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти — 4217 человек.

При этом, по информации Росстата, среднемесячная заработная плата работников организаций в Тюменской области составляет 52816 рублей.

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