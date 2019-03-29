Хакеры раскрыли дизайн нового iPhone. ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 15:41
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Новый IPhone X в Сstore. Екатеринбург, iphone x, айфон икс
Новая модель IPhone будет иметь тройную камеруФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Интернете были опубликованы чертежи корпуса нового поколения IPhone. Изображения нового смартфона появились на сайте Slashleaks.

Предполагается, что у нового IPhone будет тройная камера, которую поместят в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком, передает телеканал 360. Также корпус смартфона имеет скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки. По предварительным данным, новая модель iPhone получит название XI.

Фото: slashleaks.com

Ранее сообщалось, что компания Apple готовит к выпуску новый iPhone, который будет «стройнить» людей. Гаджет оснастят особым алгоритмом, способным показать, как человек будет выглядеть после похудения.

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