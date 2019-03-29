На Урале школьников подозревают в убийстве мужчины

В городе Дегтярск Свердловской области школьники, 15-летний парень и девушка, подозреваются в убийстве 31-летнего мужчины. Труп был найден вечером 28 марта на местном стадионе.
Информация о происшествии активно обсуждается соцсетях. По предварительным данным, мужчину запинали до смерти: у него сломаны ребра, порвалась селезенка. Информацию об инциденте подтвердил «URA.RU» депутат местной Думы Даниэль Марголис, который пока сам не смог узнать подробности.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга пообещал «URA.RU» рассказать о происшествии позже.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 9 августа 2018 года в городе Березовский подростки четверо подростков 14-16 лет от скуки до смерти запинали 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. 13-летняя девочка снимала убийство на видео, а потом хвасталась записью перед знакомыми. В суде Березовского дело об убийстве Дмитрия Рудакова рассматривается с начала года.