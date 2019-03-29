Силовики на Урале заинтересовались обрушением стены дома на беременную женщину

Сотрудники Следственного комитета РФ по Челябинской области организовали доследственную проверку по факту обрушения в аварийном доме в Юрюзани. В ходе обрушения стены чуть не погибла беременная женщина.
«29 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Юрюзань в одном из аварийных домов произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживает беременная женщина и двое малолетних детей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК РФ. В ведомстве отметили, что органы местного самоуправления не предприняли мер к расселению дома.
Силовики проверят все обстоятельства произошедшего и примут надлежащее процессуальное решение. Проверка находится на контроле руководства следственного управления.
Ранее «URA.RU» сообщало, что после обрушения части дома, во время которого едва не погибла беременная женщина, жильцы здания обратились за помощью к активистам организации «Гражданский патруль». Общественники рассказали агентству, что дом признали аварийным еще в 2015 году, однако жильцов до сих пор не переселили. Во время обрушения также чуть не пострадали двое малолетних детей.