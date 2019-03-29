Ямальские госпиарщики создали проблемы с оленеводами на пустом месте

Среди ямальских оленеводов произошел раскол из-за требований о помощи КМНС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ЯНАО снова пытаются скомпрометировать деятельность скандально известного оленевода-активиста, члена КПРФ и создателя популярного паблика «Голос Тундры» Ейко Сэротэтто. Представитель оленеводов обратился к власти с требованиями решить ряд проблем коренных народов Севера, но это вызвало раскол в рядах аборигенов.

Председатель общины КМНС «Я Ерв» Альберт Сэротэтто высказался: «Никто не давал никакого права Ейко говорить от моего рода. Мой отец, мои братья не давали ему права говорить за всех».

«Считаю, что мнить себя настоящим оленеводом не может человек, который то держит связь с иностранными агентами, то выступает от имени Ходорковского, а потом Навального. После вообще выступать от имени Грудинина и коммунистов», — высказался депутат Заксобрания Ямала, президент ассоциации коренных народов «Ямал-потомкам!» Эдуард Яунгад. Он добавил, что проблем у коренных много, и они требуют конкретных путей решения, а не громких воззваний.

Официально власти Ямала пока никак не отреагировали на требования Ейко Сэротэтто, которые поддержали оленеводы и читатели паблика «Голос Тундры» во «ВКонтакте». Однако инсайдеры в правительстве ЯНАО рассказали, что в региональном департаменте внутренней политики решили приструнить нерадивого оппозиционера. Поэтому в некоторых СМИ после публикации требований в соцсетях появились негативные материалы о самом Ейко Сэротэтто.

27 марта Ейко Сэротэтто провел собрание оленеводов в тундре и собрал подписи в поддержку своих требований к власти. Аборигены хотят, чтобы коренным народов разрешили беспрепятственный вылов сиговых рыб для собственных нужд, трудоустроили представителей КМНС на предприятия ТЭК и обучили их при необходимости, чтобы власти запретили прокладку газовой трубы через Обскую губу, а также взяли на особый контроль расследование убийства оленевода в тундре в Ямальском районе.

Это не первая попытка власти противостоять оппозиционеру. Ранее паблик «Голос тундры» публично обвиняли в развязывании информационной войны и дестабилизации обстановки в регионе.