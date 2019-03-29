Воры в законе массово бегут из России

Криминальные авторитеты чаще всего уезжают в Израиль Фото: Кадр из фильма «Порок на экспорт»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальные авторитеты из-за ужесточения законодательства в массовом порядке начали покидать Россию. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала главный редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«По нашим данным, за последние дни многие видные „славянские“ воры из числа так называемых неприкасаемых посетили страны, с которыми у России нет договора о выдаче преступников», — пояснила Гефтер. По ее словам, многие криминальные авторитеты отправились в Израиль для оформления гражданства.

Гефтер добавила, что сейчас в России на свободе находится около 70 воров в законе, больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне. Она подчеркнула, что в скором времени ситуация может измениться, поскольку начнет осуществляться принцип «вор должен сидеть в тюрьме».

27 марта Совет Федерации РФ одобрил президентский законопроект об ужесточении уголовного наказания за руководство преступными сообществами, напоминает РАПСИ. Документ предусматривает для «воров в законе» наказание в виде тюремного срока длительностью от восьми до 15 лет и штрафа в пять млн рублей. Кроме того, наказание вводится за участие в преступных группировках. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом до миллиона рублей.