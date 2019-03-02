Воры в законе создали новый язык, чтобы избежать президентской статьи

Новый закон Путина изменит жизнь российского криминала Фото: кадр из фильма «Порок на экспорт», +Eastern Promises

статья из сюжета Противостояние воров в законе

Закон, ужесточающий ответственность для криминальных авторитетов, вызвал бурную реакцию в российской общественности. Наказание грозит не только за «титул» вора в законе, но даже за присутствие на «сходке». Лидеры преступных организаций уже начинают придумывать схемы, как обойти новый запрет.

Речь идет о законопроекте, который 14 февраля в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Норма ужесточает уголовную ответственность за занятие «высшего положения в преступной иерархии». За статус «вор в законе» грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти млн рублей. Из-за этого российские криминальные авторитеты планируют покинуть страну и управлять своими «бригадами» удаленно. Эксперты в криминальной среде рассказали «URA.RU», что способов обойти новый закон у лидеров криминальных структур гораздо больше.

Закон против криминальных авторитетов вобрал в себя опыт США, Италии, Японии и Грузии Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

«Сейчас президент РФ предложил кардинально новый законопроект, который соответствует международным нормам. Аналогичный закон действует в Грузии, его, в свою очередь, готовили на основании юридических норм США, Италии и Японии», — рассказал «URA.RU» доктор юридических наук, криминолог, специалист по вопросам борьбы с организованной преступностью Владимир Овчинский. По его словам, когда о жестокости грузинского закона заговорили на Западе, Европейский суд по правам человека признал, что суровость наказания соответствует международным нормам, поскольку любое государство вправе принимать самые жесткие меры для борьбы с преступными организациями.

Другой вопрос — исполнение этого закона, отметил Овчинский. Ответственность за эту часть лежит на правоохранительных органах, МВД, сотрудниках Федеральной службы безопасности и Следственном комитете, пояснил он. «Закон будет выполняться. В его основе должна лежать система оперативной деятельности, то, что на Западе называют полицейской разведкой.

На вооружении силовиков новейшие технологии, контроль за социальными сетями, за лидерами криминальным структур, за их близкими, окружением и связями.

При этом работа по сбору доказательств преступлений каждого криминального авторитета идет не месяцы, а годы», — уточнил собеседник агентства. По его словам, уликами того, что вор в законе является криминальным авторитетом, могут служить показания свидетелей, видеосъемка, перехват телефонных разговоров, информация из социальных сетей и многое другое.

Разговоры о том, что воры в законе смогут укрыться за границей, преувеличены, считает Овчинский. «Куда им бежать? На Западе меры жестче. Так, в прошлом году испанская полиция провела несколько операций против российских воров в законе. В Грузии закон еще строже», — уточнил криминалист. По его словам, не следует забывать и о практике экстрадиции на основании решений Европейского суда.

«Изменения коснутся в основном статьи 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», — уточнил Овчинский. До этого были лишь уточнения, в том числе в 2009 году, когда на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев внес свои поправки. Сейчас же норму привели в соответствие с международными стандартами.

В работоспособности нового закона сомневается специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров (также известный как Фима Жиганец). Главная загвоздка состоит в том, как определить, является человек криминальным авторитетом или нет, пояснил собеседник «URA.RU». «Человек может сказать, что он вор в законе. Но эти слова не могут считаться доказательством: он может себя оговаривать. И это несмотря на то, что

в негласном «воровском» кодексе лидер преступной организации не может отказаться от своего титула»,

Криминальный мир придумал свой язык, чтобы обозначать своих лидеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

— уточнил Сидоров. При этом «воровская» идеология может меняться, заметил он. «Сейчас в „воровской“ среде редко говорят, что кого-то из криминальных авторитетов „короновали“ или „крестили“. Употребляют такую формулировку: „По нему решили вопрос“, а сами лидеры отвечают: „Я при своих“», — пояснил эксперт новые языковые уловки криминалитета, уточнив, что человек на соответствующий вопрос от силовиков может молчать, как поступал Шакро Молодой (Захарий Калашов).

Если воры в законе покинут страну, то, «разумеется, их вернут в Россию, но за конкретные доказанные преступления, а не за то, что они назвали себя ворами в законе», — пояснил Сидоров. Однако мало экстрадировать и судить вора в законе в России — криминальные авторитеты могут руководить преступным сообществом, находясь «за решеткой», заметил эксперт.

Чтобы бороться с преступностью, нужно создавать такие условия в государстве, где криминальным структурам было бы трудно и невыгодно существовать,

заключил Сидоров.

Среди четырех сотен криминальных лидеров в стране только 52 — русские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские силовики несколько лет назад взяли курс на депортацию лидеров криминальных структур, напомнил конфликтолог, автор романа «Путь русского гангстера» и «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский. По его словам, около половины криминальных авторитетов — иностранцы. «Из 430 воров в законе 240 — грузины. Русских среди криминальных авторитетов — 52 человека. При этом если у иностранного руководителя преступного сообщества найдут российское гражданство, его аннулируют как полученное с нарушением закона», — отметил Орский.

После раздела криминального мира в 2010-х годах многие иностранные (те, кто приехал в Россию из СНГ — прим. ред.) воры в законе покинули РФ и отправились в Грецию, Турцию, Италию, Испанию и Францию в местные диаспоры, пояснил собеседник «URA.RU». «Русские криминальные авторитеты не выживут на чужбине, им не свойственно существовать в диаспорах», — констатировал Орский. По его данным, русские воры в законе зачастую не знают иностранных языков.