В курортном челябинском городе после ареста мэра пост покинет главный раздражитель элит

И.о. вице-мэра по городскому хозяйству Чебаркуля Юрий Заневский подал заявление об отпуске, из которого не вернется на должность. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в администрации города.
Врио мэра Светлана Виноградова уточнила, что Заневский представил только заявление об отпуске с 3 апреля на 28 дней. «Заявление об увольнении он не подавал», — заверила чиновница.
Юрий Заневский в конце 2017 года назначен исполняющим обязанности вице-мэра. До этого был замглавы Агаповского района (граничит с Магнитогорском). Местные элиты считают, что его прислала в муниципалитет команда экс-губернатора Бориса Дубровского, поэтому с момента назначения собрание депутатов отказывается согласовать его на должность (такая процедура закреплена в Чебаркуле). Курортный город оказался настоящей политической «горячей точкой».
Прежний мэр Сергей Ковригин арестован по обвинению в получении взятки. Город в последние несколько лет сотрясали коррупционные скандалы. Прежние областные власти были на стороне Ковригина, Заневского и их команды.