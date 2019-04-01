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В курортном челябинском городе после ареста мэра пост покинет главный раздражитель элит

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 08:55
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Чебаркульская танковая дивизия. Дома офицерского состава. Чебаркуль, здание администрации чебаркульского городского округа
Из мэрии Чебаркуля уходит Юрий Заневский, которого элиты считают «варягом» и выступают против негоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

И.о. вице-мэра по городскому хозяйству Чебаркуля Юрий Заневский подал заявление об отпуске, из которого не вернется на должность. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в администрации города.

Врио мэра Светлана Виноградова уточнила, что Заневский представил только заявление об отпуске с 3 апреля на 28 дней. «Заявление об увольнении он не подавал», — заверила чиновница.

Юрий Заневский в конце 2017 года назначен исполняющим обязанности вице-мэра. До этого был замглавы Агаповского района (граничит с Магнитогорском). Местные элиты считают, что его прислала в муниципалитет команда экс-губернатора Бориса Дубровского, поэтому с момента назначения собрание депутатов отказывается согласовать его на должность (такая процедура закреплена в Чебаркуле). Курортный город оказался настоящей политической «горячей точкой».

Прежний мэр Сергей Ковригин арестован по обвинению в получении взятки. Город в последние несколько лет сотрясали коррупционные скандалы. Прежние областные власти были на стороне Ковригина, Заневского и их команды.

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