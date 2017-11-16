В челябинском городе-курорте провалили операцию по смене мэра

20:23 16 ноября 2017 0

Депутаты оставили мэра Чебаркуля Сергей Ковригина без заместителя и без преемника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политический кризис в челябинском городе-курорте Чебаркуле привел к восстанию местных депутатов против главы Сергея Ковригина. Согласно местному уставу, назначение вице-мэра должно согласовываться с горсобранием. Депутаты воспользовались своим шансом и отклонили кандидатуру замглавы по городскому хозяйству, которую, по их мнению, лоббирует один из членов областного правительства и сам Ковригин.

Конфликт в Чебаркуле разгорелся с новой силой вокруг нынешнего замглавы Агаповского района (граничит с Магнитогорском) Юрия Заневского. Эту кандидатуру мэр курортного городка, куда упал метеорит, хочет назначить своим замом. Однако Чебаркуль — единственный муниципалитет, где такие вопросы невозможно решить без одобрения собрания депутатов. И первый скандал случился еще 31 октября, когда Сергей Ковригин созвал внеочередное заседание горсобрания, где планировал внести в повестку вопрос о согласовании Заневского. Депутаты просто провалили явку. Пришло всего 10 человек. Из-за нехватки кворума заседание не состоялось.

К тому времени агаповского чиновника уже привозили на смотрины. Заневского представили членам фракции «Единой России» в горсобрании. Неудачная попытка провести внеочередное заседание должна была дать понять Ковригину, что нужно договариваться с местными парламентариями, а не ставить перед фактом. Однако он вновь внес вопрос в повестку уже на следующем заседании. И опять провалился. За предложенную им кандидатуру вице-мэра, по данным местного портала «realpolit74», проголосовали только пять депутатов — Александр Локтев, Александр Штыка, Светлана Кошкарова, Николай Баландин и спикер Сергей Старостин. Остальные были либо против, либо воздержались. И это позволило заблокировать принятие решения.

Прежний мэр Чебаркуля Андрей Орлов был «варягом» — из соседнего Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следующий понедельник, 20 ноября, в горсобрании начнут проводиться заседания комиссий. Вопроса по замам пока нет в их повестках. Депутаты не сомневаются, что Ковригин все-таки внесет кандидатуру Заневского перед заседанием. Но готовы вновь выступить против.

«Мы прекрасно понимаем, что Заневского заводят, чтобы затем избрать мэром. У нас уже был главой один „варяг“ — [миассец Андрей] Орлов. Не могли от него избавиться», — объясняет один из депутатов, попросивший не называть его. По словам парламентария, спикер Старостин сделал неофициальный запрос в администрацию Агаповского района, и там якобы охарактеризовали Заневского как «бездельника».

«Заневский работает замом по экономике, хотя окончил автотракторный факультет. Нам сказали, что в Агаповке от него хотят избавиться, но не могут из-за какого-то покровителя с магнитогорскими корнями в областной администрации. Именно он и предложил Заневского из соседней со свой родиной Агаповки в наш Чебаркуль с дальнейшим прицелом на должность главы. Все это поручено сделать [руководителю управления внутренней политики правительства области Виталию] Шикову с [куратором территории в том же УВП Михаилом] Грязевым», — полагает тот же собеседник.

Куратор этой территории от Заксобрания Челябинской области и регионального отделения «Единой России» Александр Журавлев напомнил, что Ковригин уже лишился трех замов: прежнего вице-мэра по городскому хозяйству Виктора Малеванного уволили через суд по требованию прокуратуры из-за неверно заполненных деклараций о доходах, его предшественника Олега Соловьева недавно признали виновным в получении взяток, а перед ним работал Виталий Суворов, уволенный из-за подозрений в конфликте интересов.

Александр Журавлев считает, что чебаркульские депутаты идут демократическим путем, пока нет повода бить тревогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Заневский находится в губернаторском кадровом резерве в главы муниципалитетов. Ковригин, обжегшись на предыдущих замах, возможно, посоветовался с кем-то в администрации губернатора или областном министерстве. И кто-то рекомендовал Заневского. Я не рекомендовал, потому что его не знаю», — отметил Журавлев. При этом он не видит проблемы в отклонении кандидатуры Заневского. «Я в свое время рекомендовал главе согласовывать назначение замов. Это демократическая процедура, которая позволяет делить ответственность с депутатами. Когда внесли кандидатуру Заневского, депутаты захотели понять, что это за человек, почему опять „варяг“ и сменит ли он главу. После заседания они сказали, что пока не поняли этого человека. У главы есть право назначить заместителя, в случая несогласования кандидатуры. Если он уверен в Заневском, то должен это сделать и показать, что тот достоин должности», — считает Журавлев.

Глава УВП Виталий Шиков заявляет, что с ним и его управлением никто не советовался по поводу кандидатуры Заневского. «Я лично с чебаркульскими депутатами не общался, никто на меня не выходил. Конечно, знаю, что Заневский работает заместителем главы Агаповского района. Но его приглашение на работу в Чебаркуль — личное решение главы города Ковригина. Никто по поводу Заневского, даже сам глава, к нам не обращался. Никто не согласовывал с нами эту инициативу. С Заневским я тоже не говорил. Если же у самих депутатов есть желание поработать заместителями главы — пусть обращаются к Ковригину напрямую, убеждают его, отказываются от мандатов и работают в администрации. Назначение заместителей — это прерогатива глав, им с замами работать», — подчеркнул чиновник.

Чебаркульские депутаты считают, что Сергей Ковригин прекрасно понимает, что агаповец со временем его сменит. И исполняет такое поручение высокопоставленных покровителей, потому что ему обещали должность в Челябинске и защиту от правоохранительных органов.

«Бывший замглавы Олег Соловьев на суде по своему делу заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на Ковригина — дескать, тот давал прямые указания отобрать коммунальный бизнес у одной компании и передать его своим людям. Так что теперь главе грозит уголовное дело. И он готов на все, чтобы остаться на свободе. Даже назначить вместо себя незнакомого человека», — полагает информированный источник.

В Чебаркуле, кажется, все уверены в близости агаповца Заневского к «магнитогорскому клану» в правительстве области. И очень опасаются, что это отразится на их бизнесе. «Местные курорты уже взял под опеку один из высокопоставленных магнитогорцев. Если придет Заневский, вслед за ним придут новые строительные фирмы, тот же [принадлежащий губернатору, но находящийся в трастовом управлении] „Синай“. И выдавят с этого рынка наших монополистов — депутатов [отца Александра и его сына Евгения] Сурковых. Поэтому они вместе с другими депутатами-бизнесменами голосовали против Заневского», — объясняет логику коллег местный парламентарий.

Председатель горсобрания Чебаркуля Сергей Старостин отказался от комментариев, когда прозвучал вопрос о Заневском. Аналогично поступил депутат Александр Архипов, который воздержался при голосовании за заместителя главы. Мэр Сергей Ковригин не ответил на несколько звонков подряд.

Председатель комиссии по градостроительству, землепользованию и городскому хозяйству горсобрания Сергей Городилов не стал скрывать, что и на последующих голосованиях будет против агаповца. И мэру все-таки придется договариваться с депутатами. «Заневский — абсолютно не знает обстановку в городе и в ЖКХ. Плюс психологически большая часть горожан против „варягов“, мы уже хапнули горя в свое время [речь об Орлове]. Мы на заседании общались с Заневским, но большого профессионализма не увидели, даже на поверхностные вопросы он отвечал слабо. Значит, пока войдет в дела, пролетит год, а система ЖКХ в городе запущена. Ковригин сетовал, что мы критикуем и никого не предлагаем. Мы собрались с депутатами и договорились составить список кандидатов в заместители главы. В ближайшие дни направим его Ковригину», — резюмировал парламентарий.

Чебаркуль начал сотрясать политический кризис практически сразу после избрания по результатам конкурса мэром Сергея Ковригина в 2015 году. Параллельно силовики проводят настоящую зачистку города от коррупции, возбуждая все новые и новые уголовные дела.