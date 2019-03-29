С пьяной школьницы, сбившей инспектора ДПС в Челябинске, сняли одно обвинение

За угон машины и сбитого автоинспектора школьница отвечать не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пьяная школьница за рулем Mercedes сбила автоинспектора в Челябинске

Школьницу, на автомобиле сбившую сотрудника ГИБДД в Челябинске, не будут судить за угон машины. Дело закрыто в Ленинском районном суде в связи с примирением сторон. Об этом сообщил «URA.RU» прокурор Ленинского района Владислав Мамаев.

«Суд принял решение 11 марта, теперь это решение вступило в силу, — заявил прокурор Владислав Мамаев. — Прокуратура не возражала. Данное преступление средней тяжести и 16-летняя школьница ранее не привлекалась к ответственности. На закрытии дела настаивала ее бабушка, на которую оформлена машина».

По другой статье школьнице инкриминируют п.«г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с угрозой применения насилия), п. п.«а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия). В сентябре она с подругой возле дома отобрала золотую цепочку стоимостью 12 тыс. рублей у знакомой школьницы. Спустя три дня она с другой соучастницей у школы отняла у той же потерпевшей золотые серьги ценой 3,5 тыс. рублей.

В ночь на 17 ноября школьника угнала бабушкин Mercedes-Benz E-class 200 и сбила инспектора ДПС. Затем врезалась в ограждение. Сотрудник ДПС в больнице скрыл место работы. В СУ СКР области сначала возбудили в отношении полицейских дела по ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), потом закрыли их. Прокуратура не согласилась и опротестовала закрытие дел.

Во время обыска в комнате школьницы изъяли боевой револьвер с патронами. У ее отца две судимости, одна из них за то, что он стрелял в сотрудника полиции. Ответственность за совершение ДТП понесли родители школьницы.