Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер привез из Москвы жену и сына. Фотографию с семейной прогулки по вечернему Челябинску глава региона разметил в Instagram.
Вечером в пятницу, 29 марта, Текслер с женой и сыном прогулялись по центру города на пешеходной зоне Кировской. «Ко мне приехала моя семья, — написал врио губернатора под фото. — Хочется показать им, что в нашем новом доме есть много хорошего!».
Ранее Алексей Текслер заявлял, что перевезет семью на Урал летом, так как хочет, чтобы сын завершил учебный год на старом месте. Новый глава региона, как сообщалось ранее, намерен приобрести собственное жилье в Челябинске, чтобы его не считали временщиком.
Как рассказывало URA.RU, во время объезда Челябинска Алексей Текслер поставил «двойку» чиновникам администрации, в том числе главе города Владимиру Елистратову. По его словам, мэрии «должно быть стыдно». На закрытом совещании в администрации врио главы региона вновь раскритиковал городских чиновников, но дал им срок на исправление.