Тимошенко не смогла дебатировать с Зеленским и Порошенко

Оппоненты не нашли времени для встречи с политиком Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, покинула студию, в которой должны были пройти ее предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Причиной стала неявка оппонентов.

«Я пришла на дебаты, хотя дебатировать некого», — приводит RT слова политика. При этом Тимошенко отметила, что очень хотела бы пообщаться с соперниками по президентской гонке.

Между тем, выборы главы государства пройдут на Украине уже в воскресенье, 31 марта. Независимые опросы показывают: лидером кампании является актер и шоумен Владимир Зеленский — за него готовы отдать голоса 26,6% избирателей. Тимошенко и Порошеко идут вторыми — их поддерживает по 17% граждан.