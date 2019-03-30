Экс-президент Грузии Саакашвили признался в привычке жевать свой галстук

Саакашвили уже давно страдает от привычки жевать свой галстук Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что из-за вредной привычки начал жевать галстук во время телеэфира в 2008 году, когда в Южной Осетии проходили военные столкновения. Политик в беседе с изданием «Гордон» объяснил, что не знал, что находится в прямом эфире.

«Когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — приводит слова Саакашвили РИА «Новости». Экс-президент Грузии заметил, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере «Артек», пишет агентство Nation News.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия нанесла удар из установок залпового огня «Град» по Южной Осетии, частично была разрушена столица республики Цхинвал. Россия ввела войска для защиты мирных жителей, за пять дней грузинских военных удалось вытеснить из региона. Тогда же по всем СМИ разлетелись кадры, как Саакашвили перед камерой нервно жует собственный галстук. Момент запечатлела телерадиокорпорация BBC.