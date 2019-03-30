Рогозин лично написал критику на своей странице в Twitter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перешел на украинский, отвечая недоброжелателю в соцсетях. Политик лично ответил на критику подписчика, высказавшегося о дизайне салона самолёта Ту-204-300.

Накануне Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных Ту-204-300, о чем рассказал в своем микроблоге Twitter Рогозин, приложив фотографии и отметив, что салон самолета оснащен каютами для космонавтов. «А почему внутри такое убожество?» — написал один из подписчиков Рогозина, пользователь под ником Noncomfor‏.

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 29, 2019

«Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів» («Видите ли, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов»), — написал Рогозин в Twitter, перейдя на украинский. В ответ на слова чиновника комментатор заметил, что он «гражданин и патриот России». «И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов. А вам не стыдно?» — добавил Noncomfor‏.

Центр подготовки космонавтов получил самолет, названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, в конце марта. В ближайшее время в центр поступит второй самолёт Ту-204-300 — «Юрий Гагарин». Их планируется использовать для доставки экипажей МКС на космодромы.