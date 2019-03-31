Отказавшуюся выступать за Украину на «Евровидении» певицу обокрали в аэропорту Киева

Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом артистка сама рассказала на своей странице в Instagram.
«Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ (авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины), тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — сказала Корсун, пояснив, что воры вытащили из сумки бижутерию, подумав, что это драгоценности. Также исполнительница добавила, что в аэропорту Киева такие ситуации происходят часто.
Maruv, как сообщало «URA.RU», победила в Украине на национальном отборе за право представлять страну на «Евровидении-2019», но отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией из-за «кабальных условий». В частности, ей предлагалось отказаться от выступлений в России. Корсун решила не участвовать в конкуре, чтобы не быть «битой на политической арене».