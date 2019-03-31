30 марта 2019

Отказавшуюся выступать за Украину на «Евровидении» певицу обокрали в аэропорту Киева

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 04:35
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, багаж, гражданская авиация, самолет, багажные тележки
У певицы украли из багажа бижутериюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом артистка сама рассказала на своей странице в Instagram.

«Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ (авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины), тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — сказала Корсун, пояснив, что воры вытащили из сумки бижутерию, подумав, что это драгоценности. Также исполнительница добавила, что в аэропорту Киева такие ситуации происходят часто.

Maruv, как сообщало «URA.RU», победила в Украине на национальном отборе за право представлять страну на «Евровидении-2019», но отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией из-за «кабальных условий». В частности, ей предлагалось отказаться от выступлений в России. Корсун решила не участвовать в конкуре, чтобы не быть «битой на политической арене».

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