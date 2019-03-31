30 марта 2019

Япония пригласила российских школьников в свои вузы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 11:13
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Министерство образования Японии решило упростить поступление российских абитуриентов в свои университетыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство образования Японии разрешит российским школьникам поступать в японские университеты. Об этом сообщили представители посольства Японии в России на своей странице в Facebook.

«Согласно решению Министерства образования Японии, выпускники, получившие среднее общее образование в России (11 лет), могут поступать в вузы Японии сразу после окончания школы», — говорится в сообщении дипломатов. Ранее российские выпускники такой возможности не имели, поскольку японские университеты требуют аттестат о 12-годичной программе среднего образования.

За последние несколько лет Россия и Япония серьезно сблизились в вопросах высшего образования. К примеру, как отмечает агентство Nation News, в 2017 году Дальневосточный федеральный университет вместе с университетом Токая ввели программу обмена студентов, а в марте 2019 года нобелевский лауреат по физике Хироси Амано заявил о желании переехать в Новосибирск и вести там научную работу, уточняет ИА FlashSiberia.

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