Япония пригласила российских школьников в свои вузы

Министерство образования Японии разрешит российским школьникам поступать в японские университеты. Об этом сообщили представители посольства Японии в России на своей странице в Facebook.
«Согласно решению Министерства образования Японии, выпускники, получившие среднее общее образование в России (11 лет), могут поступать в вузы Японии сразу после окончания школы», — говорится в сообщении дипломатов. Ранее российские выпускники такой возможности не имели, поскольку японские университеты требуют аттестат о 12-годичной программе среднего образования.
За последние несколько лет Россия и Япония серьезно сблизились в вопросах высшего образования. К примеру, как отмечает агентство Nation News, в 2017 году Дальневосточный федеральный университет вместе с университетом Токая ввели программу обмена студентов, а в марте 2019 года нобелевский лауреат по физике Хироси Амано заявил о желании переехать в Новосибирск и вести там научную работу, уточняет ИА FlashSiberia.