В Екатеринбурге машины-«подснежники», мешающие уборке улиц, будут забирать на штрафстоянку

В столице Урала машины, месяцами стоящие на обочине дороги и мешающие уборке города (в народе их называют «подснежниками»), будут эвакуировать на штрафстоянку. С такой инициативой выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, обративший внимание на огромное количество «подснежников» во время предыдущего объезда города.
«В Орджоникидзевском районе только на муниципальной земле стоит 57 таких «подснежников», не считая дворов, — рассказал «URA.RU» квартальный этого района Илья Будкевич.
Правда, с эвакуацией таких машин есть юридические сложности, особенно если автомобили стоят, не нарушая ПДД. Но в некоторых городах (например, Тюмени) придумали, как с ними бороться: по суду их признают бесхозными, предварительно публикуя в СМИ номер авто и фамилию владельца. Такая же практика, вероятно, будет вводиться и в Екатеринбурге. «Соответствующее постановление главы города уже готовится», — сообщил «URA.RU» квартальный Будкевич.
Ранее «URA.RU» сообщало, что объезд города главой Екатеринбурга Александром Высокинским может закончится радикальным кадровым решением. По словам источника в окружении мэра, Высокинский намерен определить худший по качеству уборки район, а затем освободить от должности заместителя главы райадминистрации по благоустройству.