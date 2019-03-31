Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжится 1 июля. Об этом «URA.RU» сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Перед этим мэрия проанализирует активность пассажиров общественного транспорта в городе и выяснит, на что пошли миллионы, выделенные ранее для анализа пассажиропотока проекту «Город.PRO».
«Нельзя запускать реформу, если непонятно, как ездят люди, как сейчас происходит пассажиропоток», — пояснил Высокинский. Такой анализ уже проводился в 2016 году, исследовали пассажиропоток активисты проекта «Город.PRO». Тогда мэрия заплатила около восьми млн рублей. «Мне очень интересно посмотреть, на что пошли эти восемь миллионов», — заметил глава Екатеринбурга.
По словам мэра, на этот раз транспортная реформа будет выводиться поэтапно. «Реформа — это же не значит, что 1 все проснулись, и все по-новому, — заявил Высокинский. — Это значит, что 1 июля должен начать действовать вменяемый план мероприятий, который будет реализовываться год-полтора».
Ранее «URA.RU» сообщало, что администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в городе. На изменения власти готовы потратить 26 миллионов рублей из местного бюджета.