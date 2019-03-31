Замглавы района в Екатеринбурге уволят за кучу снега на парковке

Чиновника призвал к ответу мэр города Александр Высокинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из заместителей главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова будет уволен за кучу снега на парковке. Такое решение принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский по результатам объезда города, проверяя качество уборки. Огромную кучу снега он с чиновниками мэрии обнаружил на парковке возле Уральского электромеханического завода, который принято называть «Три тройки».

«Никогда такого не было, „Три тройки“ — это гордость Екатеринбурга, они никогда себя так не вели, видимо, у них что-то с кадровой политикой», — заявил Высокинский. Мэр поинтересовался у главы района, кто из заместителей отвечает за взаимодействие с заводом. Тот ответил, что заместитель по экономике [Сергей Визелко]. «Ему строгий выговор. Заму по благоустройству [Алексею Лаппо] — тоже. Кто из них останется на работе, разберемся завтра», — подчеркнул Высокинский. Он потребовал у сотрудников администрации Кировского района явиться завтра для «разбора полетов». Также он поручил своему заместителю Алексею Бубнову связаться с экологами, чтобы они наложили штраф на завод «Три тройки». «Это должно быть несколько сотен тысяч рублей, как мы штрафовали автозаправку в Орджоникидзевском районе», — сказал глава города.

Ранее источник в аппарате главы города заявил «URA.RU», что Александр Высокинский показательно уволит подчиненного за плохую уборку города. «Глав районов трогать пока не будут — они получили срок, чтобы оправдать свое существование. Поэтому начнут с заместителей: поучительно для всех, очевидная предпосылка к увольнению руководителя района», — объяснил инсайдер.