На официальном интернет-портале правительства Югры заработал электронный помощник Vika — это чат-бот новой нейронной сети. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО.
«Нейронная сеть разработана в целях повышения информированности граждан о преимуществах получения электронных услуг на портале, повышения доступности и качества оказания услуг в электронной форме. Данная сеть позволяет предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала, а также отвечать в режиме реального времени на вопросы, возникающие у граждан при получении услуг, используя технологию искусственного интеллекта», — рассказали в дептехнологий округа.
Пока чат-бот практически по любому вопросу старается отправить пользователя в ЗАГС или предлагает сходит к терапевту. В дептехнологий отметили, что в функционал входит также получение разрешения на строительство, цен на топливо, поиск контактов чиновников, зачисление в школу или детский сад.
«Нейронная сеть является самообучаемой системой, способной действовать на основании ранее полученного опыта, становясь совершеннее и возвращая верные результаты даже на основании неполных и частично неверных запросов», — добавили в окружном департаменте. Известно, что разработка Viki обошлась в 2,6 млн рублей, а сопровождением и развитием нейронной сети занимается Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий.