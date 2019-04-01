Южноуральского бизнесмена задержали за дачу взятки мэру

Чебаркульского бизнесмена Евгения Бородина задержали по подозрению в даче взятки мэру Сергею Ковригину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Силовики утром 1 апреля провели обыск и выемку документов в ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). Директор и соучредитель фирм Евгений Бородин задержан по подозрению в даче взятки арестованному ранее мэру Сергею Ковригину, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков обещал прокомментировать информацию позднее.

В челябинском городе-курорте Чебаркуль возбуждены уголовные дела о незаконном выводе муниципальных коммунальных сетей в ЧПВ и ЧПК по требованию Сергея Ковригина. По версии силовиков, в благодарность за это Евгений Бородин дал взятку в виде услуг: заплатил 52,2 тыс. рублей журналисту Любови Рудометовой за тексты в СМИ, «формирующие положительное общественное мнение» о Ковригине и «критикующие оппонентов».

Ковригину предъявили обвинение по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Евгений Бородин дал показания. Но затем выпустил видео в соцсетях, где раскритиковал следствие и опроверг факт дачи взятки. После этого его задержали и готовятся предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Расследуются еще два уголовных дела: возбужденное по требованию прокурора области Виталия Лопина по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении денег при покупке детсада.